يتحدى كورونا كما تحدى السجان.. عريس فلسطيني يحتفل لزفافه بعد أسر 15 عاما

ارتدى الكمامة الطبية وقفاز اليد، واصطف بجوار أصدقائه الذين اتبعوا الإجراءات الصحية ذاتها، مرددين أغانيهم الشعبية فرحًا باحتفال زفاف صديقهم الذي تحدى ظروف فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

رافع قاسم، ذو الـ38 عامًا، الذي قضى نحو 15 سنة في المعتقلات الإسرائيلية، وأطلق سراحه قبل عام، ليقرر إقامة حفل زفافه على صاحبة الـ31 عامًا، والذي جرى تأجيله بسبب الاعتقال، ليأتي فيروس كورونا، ويغير كل التخطيطات، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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وأصر "قاسم" على إتمام زواجه وأقيم حفل زفاف مقتصر على عدد محدود من الأصدقاء وألغيت معظم المراسم، مع اتباع الإجراءات الصحية، وقال العريس الفلسطيني: "لم يكن قرار إقامة الزفاف في هذه الظروف سهلا، خاصة على والدتي التي انتظرت الإفراج عني 15 عامًا، كي تفرح بتزويجي".

وأضاف العريس: "لا ندري إلى متى تبقى الأوضاع على حالها.. لذلك أصررت على إقامة العرس.. ورسم البهجة على وجوه الناس هنا، الذين ضاقت الظروف الحالية بالكثير منهم".

بينما ذكرت فاطمة قاسم والدة العريس: "لم نكن نرغب في البداية أن يكون العرس في ظل هذه الظروف، لكن (رافع) أصر على تحدي كورونا، مثلما تحدى السجان وانتصر".