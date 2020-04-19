بمشاركة ميشيل أوباما ولورا بوش.. ليدي جاجا تطلق رسالة حب لمحاربي كورونا

أطلقت ليدي جاجا وبول مكارتني وفرقة رولينج ستونز وبيونسيه، حفلا عالميا خاصا للموسيقى والكوميديا والقصص الشخصية فيما وصفته جادا بأنه "رسالة حب" للعاملين الذين يتصدرون المعركة مع جائحة فيروس كورونا.

وضم عرض "عالم واحد: معا في البيت" الذي استمر ساعتين، وبُث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة وخارجها، مساهمات من إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي الولايات المتحدة السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش، من منازلهم.

وقالت ليدي جاجا: "إنني ممتنة جدا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وكل العاملين في متاجر البقالة وخدمات التوصيل والعاملين في البريد وكل المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تعمل بجد جدا".

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وأردفت: "هذه حقا رسالة حب صادقة لكم جميعا في كل أنحاء العالم، وأتمنى أن تكون تذكرة للعطف الذي يحدث الآن".

وأشاد الحفل بالمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والبقالة وخدمات التوصيل والبريد والعاملين الآخرين، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

ونظمت الحفل، منظمة الصحة العالمية، ومجموعة "جلوبال سيتزين" غير الربحية، ويعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن، في جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخصا في كل أنحاء العالم.