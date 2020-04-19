في شم النسيم.. 10 نصائح من استشاري تغذية علاجية لتجنب أضرار الفسيخ

تناول الأسماك المملحة بكميات كبيرة يضر الجسم بشدة، ولذا عند تناولها في شم النسيم، يجب أخذ الحذر اللازم لمنع السموم من التراكم في الجسم، وتجنب الإصابة بأي أمراض خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19.

ولتجنب أضرار الأسماك المملحة يقدم الدكتور أحمد أشرف، استشاري التغذية العلاجية، لـ"هُن" بعض النصائح التي تساعد في تجنبب أضرار تلك المأكولات.

نصائح لتجنب أضرار الأسماك المملحة

يجب شراء الفسيخ والرنجة والملوحة من أماكن موثوق بها، ولها اسم وتاريخ من الثقة.

التأكد من أن السمكة متماسكة قبل الشراء، والابتعاد عن السمكة الطرية.

يجب تعويض الحوادق بكمية مناسبة من الماء.

تناول طبق من السلطة يحتوي على الخيار والخس والبصل، مع الأسماك المملحة.

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تجهيز لتر من الماء الساخن منقوع به بقدونس وشربها بعد تناول تلك الوجبة، لتساعد في التخلص من السموم إن وجدت.

تجنب تناول أي أملاح قبل شم النسيم بأسبوع، لتهيئة الجسم على تناول كمية الأملاح المركزة.

يفضل شراء الفسيخ "الدلع" لتقليل الأضرار الناتجة من الأملاح المركزة.

تناول العصائر الطبيعية بدلا من المشروبات الغازية مع الطعام أو بعده.

وحذر استشاري التغذية العلاجية من تناول مرضى الضغط للفسيخ أو الرنجة، وذلك لتجنب أضراره الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم، والزغللة، أو الهبوط الحاد.

وفي حالة الشعور بأي أعراض تسمم، التوجه فورا لمركز السموم لعمل اللازم.