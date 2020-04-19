نصائح طبية لتجنب الإمساك خلال صيام رمضان

تغيير النظام الصحي الغذائي وأوقات تناول الطعام، والصيام لساعات طويلة، يمكن أن يسبب اضطرابا للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى حدوث إمساك ناتج عن عدم تناول الطعام لفترات طويلة.

ويستعرض التقرير التالي بعض النصائح الطبية لتجنب الإصابة بالإمساك خلال رمضان، ذكرها موقع مستشفى "كينجز كوليدج" لندن.

تناول الماء

يجب أن تنتاول الكثير من الماء، بداية من 2.5 لتر وحتى 5 لترات خلال فترة الإفطار.

تناول الألياف

يساعد تناول الكثير من الألياف (30 جرامًا في اليوم) في علاج الإمساك.

الألياف موجودة في الخضروات والفواكه والعدس والحمص والفاصوليا والحبوب الكاملة والجوز والبذور.

حاول تناول 2-3 حصة من الخضار لكل وجبة عند الإفطار.

أطعمة تقلل الإمساك

حاول تضمين أطعمة مثل التين والخوخ والكمثرى وبذور الكتان في نظامك الغذائي اليومي.

تعزز ممارسة الرياضة يوميًا، بما في ذلك المشي، حركة الأمعاء المنتظمة.

السوائل والكافيين

يبدو أن السوائل التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والمشروبات الغازية، تسبب الإمساك، لذا ستحتاج إلى تجنبها حتى تعود الأمعاء إلى طبيعتها.

يمكنك تجنب الحليب، إذا كانت منتجات الألبان تسبب لك الإمساك.

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نصائح عامة

- تناول على الأقل خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

- تناول خبز القمح الكامل (بدلاً من الأبيض) والحبوب التي تحتوي على ألياف (بدلاً من المكرر).

- أضف الخضار أو البقوليات أو الذرة إلى أطباق الأرز والمكرونة والحساء مثل الأرز والعدس.

- تناول السلطات مثل التبولة والفتوش والحمص والمتبول وبابا غنوج والفاصوليا وغيرها في وجبات الإفطار والسحور والوجبات الخفيفة أيضًا.

- تناول كمية كافية من السوائل، مثل الماء وعصير الفاكهة غير المحلى وقليل الدسم.

- يجب أن تكون الشوربة خالية من الدهون مع وجباتك.

أسباب الإمساك خلال الصيام

- قلة تناول الماء.

- عدم كفاية الألياف في النظام الغذائي.

- اختلال النظام الغذائي العادي أو الروتيني أثناء الصيام.

- قلة النشاط أو التمرين.

- تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان.

- الأدوية المضادة للحموضة التي تحتوي على الكالسيوم أو الألومنيوم.

- اضطرابات الأكل.