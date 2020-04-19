هالي بيري تلفت الأنظار بإطلالة رشيقة في "تحدي المخدات"

واشنطن - لايف ستايل
نشرت الممثلة ذائعة الصيت، هالي بيري، التي قررت دخول تحدي "لبس المخدات" صورتها وهى تشارك فى التحدى، حيث ارتدت وسادة سوداء أنيقة مزينة بالدانتيل من الذيل، واستخدمت حزام أسود أنيق مرصع بالترتر، وإكسسوارات أنيقة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود مدبب، ونظارات شمسية وقبعة عريضة.
وأظهر التحدى إطلالات رائعة تصلح أن تكون على السجادة الحمراء، سواء لفتيات عادية، أو لمشاهير شاركن فى التحدى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد و لجوء الملايين إلى العزل المنزلى الذاتى، فى جميع أنحاء العالم وإغلاق أغلب أماكن التجمعات التى تضم أعداد كبيرة.
وانتشر التحدي في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تقوم الفتيات بارتداء وسادة وتثبيتها بحزام على الخصر لتصبح وكأنها فستان قصير، وهو الأمر الذى يظهر رشاقة الفتيات رغم العزل والإقبال على الطعام والوزن الزائد، حيث يظهرن أنحف من الوسادة.
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