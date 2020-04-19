في الخريف.. "أكسوفورد" تكشف موعد طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

ينتظر العالم إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبحسب ما ذكرته صحيفة "Daily mail" البريطانية، فإن اللقاح قد يكون جاهزا بحلول الخريف.

ويقول جون بيل أستاذ بجامعة أكسوفرد، إن التجارب يمكن أن تنتهي بحلول منتصف أغسطس المقبل، ولكن التحدي الحقيقي سيكون تصنيع "مليارات الجرعات".

وأكد بيل أن العلماء لن يحصلون على أي إشارة جديدة حول فعالية الفيروس قبل شهر مايو المقبل، متابعًا، "إذا سارت الأمور على المسار الصحيح وتأكدنا من فعالية اللقاح، سيكون جاهز تقريبًا عند منتصف أغسطس.

وقال علماء جامعة أكسفورد، عند التأكد من اللقاح سيتم تصنيع مليون جرعة لتكون متاحة بحلول سبتمبر.

وأكد عدد من الباحثين، أن ما يصل إلى 510 متطوعين بريطانيين يمكن إعطائهم الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل.

تحدي آخر يواجه الباحثون، وهو مدى فعالية اللقاح لكبار السن أصحاب المناعة الضعيفة، لذلك يحاولون تطوير اللقاح لمواجهة مشاكل السلامة المحتملة.

Advertisements

وأوضح الباحثون أن اللقاح غالبًا ينتج ما بين 5 إلى 6 سنوات، لكنهم يحاولون إنتاجه في خلال 18 شهرا فقط.

وفي وقت سابق تطوع أكثر من 5000 مريض بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة، للمشاركة في تجربة دوائية تديرها جامعة أكسفورد لإيجاد علاج لـCOVID-19.

يُطلق على البرنامج تجربة RECOVERY التجريبية (التقييم العشوائي للعلاج COV-id19) وهو أكبر تجربة فردية في العالم لعلاج فيروسات التاجية.

وحصلت الجامعة على دعم كبير الأطباء البروفيسور كريس ويتتي، ووجهت نداءً إلى الأطباء في جميع أنحاء البلاد لتسجيل المرضى في التجربة الطوعية.

وسيتلقى المشاركون أحد الأدوية الأربعة الموجودة حاليًا في السوق - بما في ذلك عقار مكافحة الملاريا الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف باسم هيدروكسي كلوروكوين.

تشمل الأدوية الأخرى التي يتم النظر إليها كعلاج لـ COVID-19 مزيجًا من Lopinavir و Ritonavir (المعروف باسم العلامة التجارية Kaletra) ، والذي يستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية؛ وجرعة منخفضة من ديكساميثازون ، الستيرويد المستخدم لتقليل الالتهاب؛ والأزيثروميسين ، مضاد حيوي شائع الاستخدام.