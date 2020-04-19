هل يقتل الشامبو فيروس كورونا من الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري

نتابع جميعًا نصائح منظمة الصحة العالمية عن أهمية نظافة اليدين الجيدة للحفاظ على صحتنا، فغسل اليدين يحمينا من الإصابة بالعدوى ويقتل البكتيريا أو الفيروسات التي قد نلتقطها من الأسطح الشائعة، مثل مقابض الأبواب، وأزرار المصاعد، ودرابزين.

إلا أن البكتيريا والفيروسات قد تستقر على الشعر أو فروة الرأس، وتصيبنا بسهولة، كما أوضح موقع "insider".

فعالية الشامبو ضد الجراثيم

قد تكون رغوة الشامبو ممثالة لصابون اليد ، ولكن الغرض الأساسي من الشامبو ليس إزالة الجراثيم وقتلها. بل هو لتنظيف فروة الرأس والشعر من تراكم المنتجات والأوساخ والزيوت الزائدة.

لكن الخبراء أكدوا أن الشامبو فعال في تخليص شعورنا من الجراثيم والكائنات الدقيقة.

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يقول ستانلي مالوي، نائب الرئيس المساعد للأبحاث والابتكار في جامعة ولاية سان دييجو: "أولاً، ببساطة، عملية الترغية والشطف تضعف وتزيل الميكروبات من شعرك. ثانيًا، أغلب أنواع الشامبو تحتوي على منظفات لإزالة الزيوت الطبيعية من الشعر، وبعض هذه المنظفات لديها القدرة على إذابة الأغشية الخارجية لبعض أنواع البكتيريا والفيروسات، وبالتالي تعطلها عن عملها".

ويجب العلم أن الشعر ليس مكانًا مثاليًا لعيش الفيروسات، ويؤكد "وايت" أن زيوت الشعر الطبيعية يمكن أن تعمل كحاجز لدرء العدوى. بالإضافة إلى أن طبيعة الشعر هي مسامية، وبشكل عام، الفيروسات لا تستمر لفترة طويلة على الأسطح المسامية بالمقارنة مع الأسطح غير المسامية.

لكن يجب توخي الحذر في النهاية، ويمكن تطهير الأمشاط وفرش الشعر قبل الاستخدام، وعدم مشاركة المنتجات الشخصية مع الآخرين لمنع العدوى بالجراثيم.

وتوجد أنواع من الشامبو مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات، ولكنه مخصص للأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية معينة لفروة الرأس، مثل القشرة الشديدة أو التهاب الجلد الدهني، والذي يمكن أن يحدث بسبب فرط نمو الأمراض الفطرية.

يقول "ستانلي مولي" "يجب تجنب استخدام هذه الأنواع من الشامبو ما لم يخبرك الطبيب بذلك، موضحًا أنه "يمكن أن تقتل هذه الأنواع من الشامبوهات البكتيريا النافعة لدينا، وفي كثير من الحالات، تعزز أيضًا مقاومة المضادات الحيوية".

وأكد مولي في النهاية، أنه لا داع للقلق بشأن الفيروسات أو الجراثيم في الشعر، فالغسيل المنتظم بشامبو المعتاد سيحمينا جيدًا، ومن المهم أيضًا التركيز على النظافة اليدين.