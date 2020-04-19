"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل كفتة الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة الأرز على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

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المكونات:

كيلو ونصف لحم بقر مفروم

ملح و فلفل

3 بيضات مخفوقه ومتبله ملح وفلفل حسب الرغبه

60 جرام بقدونس مفروم

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100 جرام زيت زيتون

200 جرام أرز مطهو

40 جرام توابل اللحم

طريقة التحضير:

في وعاء ، يوضع اللحم المفروم وتوابل اللحم ويضاف الأرز المطهو ثم البقدونس والبيض ويخلط جيدا

تشكل أصابع اللحم

يوضع زيت الزيتون في اناء علي النار حتي يسخن

تضاف أصابع الكفتة وتقلى لمده عشر دقائق حتي النضج وتقدم ساخنه.

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