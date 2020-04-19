منها الخيار.. أطعمة تحمي من نزيف اللثة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يحدث نزيف اللثة نتيجة التهابات في الفم، ولا يجب الاستهانة بهذه المشكلة لأن مضاعفاتها كبيرة على صحة الأسنان. وفي ظل العزل بسبب فيروس كورونا يمكنك تخفيف هذا النزيف وعلاجه من خلال الغرغرة بالماء والملح، مع تناول الأطعمة التي تعيد لخلايا اللثة صحتها وتقضي على الالتهابات، وهي حسب توصيات مايو كلينيك، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

اقرأ أيضا: هل فشلت "مناعة القطيع" في مواجهة كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي والجريب فروت، والخضروات الغنية بفيتامين "سي" والمضادات الحيوية النباتية مثل البروكلي والملفوف (الكرنب).

- المشمش من الفواكه التي تبين أنها تعالج نزيف اللثة لأنه غني بفيتامين "سي" و"أ". وتشترك مع في نفس التركيبة أيضاً البطاطا الحلوة والجزر.

Advertisements

- الحليب مصدر رائع للكالسيوم وفيتامين "أ"، وهو غني بالمغذيات التي تقوي اللثة.

- الخيار طعام يحافظ على التوازن الحمضي داخل الفم، وهو ما يساعد على شفاء نزيف اللثة بسرعة.

- الخضروات النيئة التي يحتوي عليها طبق السلطة من الأطعمة التي تسرع شفاء نزيف اللثة.

اقرأ أيضا: احنا أقوى من كورونا