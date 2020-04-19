هل فيتامين "د" يجنب الإصابة بكورونا؟.. علماء يوضحون

طرق حماية مختلفة يقدمها الخبراء والعلماء للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويدرس مجموعة من العلماء وجود صلة محتملة بين معدلات النجاة من الإصابة بفيروس كورونا ومستويات فيتامين "د" داخل الجسم.

وحسبما جاء في تقرير لصحيفة "The Daily Mail" البريطانية، ستسعى تجارب لمدة 10 أسابيع، وتضم 200 مريض بـ"كوفيد 19"، في جامعة "غرناطة" الإسبانية، إلى تحديد ما إذا كان فيتامين "د" يمكن أن يساعد في مكافحة الإصابة بالمرض.

ويُنتج فيتامين "د" عن طريق تعرض الجلد لأشعة الشمس، وهو ضروري لنظام المناعة الصحي.

Advertisements

ووجدت دراسة حديثة، أجرتها كلية "الثالوث" في دبلن، أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين "د" كان لديهم انخفاضًا بنسبة 50% في الإصابة بالتهابات الصدر.

وتقول الدكتورة جينا ماكيوتشي، من جامعة "ساسكس" البريطانية: "إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين د، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالبرد من ثلاث إلى أربع مرات".

وتضيف: "لذلك من المنطقي أن تكون عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية مثل "كوفيد 19" أسوأ إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د".

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، "جائحة"، أصاب أكثر من 2.280 مليون شخص حول العالم، توفي من بينهم أكثر من 150 ألفا.