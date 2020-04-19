لا يحصلن على علاج كامل.. النساء أكثر عرضة للوفاة بعد الأزمة القلبية

أظهرت دراسة إيطالية جديدة، أن النساء أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر بعد الإصابة بأزمة قلبية، من الرجال، لأنهن في الغالب لا يصرفن الأدوية التي يحتجن إليها ويحصلن على أدوية أقل.
وقالت كلاوديو مونتالتو، التي أعدت الدراسة بجامعة (بافيا) في إيطاليا، إن الإناث المصابات بالنوبات القلبية قد يصبحن أكثر هشاشة لأنهن في الغالب أكبر سنا من الرجال، مع وجود أجسام أصغر وظروف متعايش معها مثل مرض السكري وأمراض الكلى".
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