الامارات | خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبراء ألمان إنه يجب السماح للأمهات المصابات بفيروس كورونا بإرضاع أطفالهن حديثي الولادة، ومدعابتهن أيضا.

وجاء في توصية لخبراء الجمعية الألمانية لطب النساء والتوليد، : "يجب أن تكون الأمهات والأطفال الرضع معا باستمرار، ويجب وجود تواصل وتلامس بينهم، ليلا ونهارا، لاسيما بعد الولادة مباشرة".

وبحسب مقال متخصص في مجلة "طب الرضاعة الطبيعية"، فإن فصل الأم ورضيعها عن بعضهما بعضا بعد الولادة في المستشفى، لا يمكنه سوى إرجاء حدوث عدوى ولكنه قلما يحول دون حدوثها، وذلك بحسب الخبيرة الأمريكية أليسون ستوبي.

ولفتت ستوبي في مقالها المتخصص إلى أن العائلات لا تملك إمكانات، على الإطلاق، لفصل الأطفال حديثي الولادة عن الأمهات في المنزل. وقالت إن الفصل سيجلب مساوئ صحية متنوعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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