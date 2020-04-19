علامات لدى الأطفال قد تعني إصابتهم بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تستمر حالات فيروس كورونا في الارتفاع بشكل مقلق حول العالم، ورغم إغلاق المدارس ودور الحضانة، تُرك الآباء في حيرة عما إذا كان أطفالهم معرضين لخطر الإصابة بـ Covid-19.

ولا يزال العلماء يحاولون فهم المرض الجديد، لكن الأبحاث حتى الآن تشير إلى أن هناك عددا أقل من حالات الإصابة بالفيروس عند الأطفال.

وهذا لا يعني أن الأطفال لا يمكنهم التقاط الفيروس، ففي الواقع، كانت أصغر حالة معروفة إيجابية للفيروس عمرها 30 ساعة فقط.

ولكن بناء على المعلومات المحدودة المتاحة، تبدو الأعراض لدى الأطفال خفيفة، نقلا عن "روسيا اليوم".

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تشمل علامات الإصابة لدى الأطفال ما يلي:

- الحمى

- السعال الجاف

- التنفس السريع

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كما أن هناك علامات أخرى يجب الانتباه إليها وهي علامات الجفاف، مثل عدم التبول لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة، وعدم وجود دموع عند البكاء، أو أن يكونوا أقل نشاطا من المعتاد، وفقا لمراكز صحة الطفل.

وتم الإبلاغ عن القيء والإسهال في طفل واحد على الأقل بناء على حالات الأطفال المصابين بـ Covid-19 في الصين.

كما ذكرت دراسة في مجلة New England Journal of Medicine، أن "الأطفال قد يكونون أقل عرضة للإصابة أو، إذا أصيبوا، فقد تظهر عليهم أعراض أكثر اعتدالا من البالغين".

وقال باحثون إن الأعراض قد تبدو مشابهة لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، ولكن من المرجح أن تؤدي هذه السلالة الجديدة إلى حدوث السعال والحمى.

وإذا أظهر طفلك أيا من الأعراض المذكورة أعلاه، فقد يكون مصابا بفيروس كورونا، فتأكد من عزله لمنع انتشار المرض، بالإضافة إلى ضرورة اتباع إرشادات الهيئات الصحية الرسمية والاتصال بالطوارئ عند الشعور بعدم تحسن الحالة.

ويقول الخبراء إنه من غير الواضح لماذا لا يؤثر الفيروس التاجي على الأطفال مثل البالغين، خاصة لأن أجهزة المناعة لدى الأطفال ليست قوية مثل البالغين وتميل إلى المبالغة في رد الفعل.

وقالت الدكتورة ناتالي ماكديرموت، من "كينجز كوليدج" لندن: " يُفترض أن يكون هناك شيء ما يفعله هذا الفيروس كي لا يحفز الجهاز المناعي لدى الأطفال بسهولة، ولكن ما هو هذا الشيء، ما يزال غير واضح".