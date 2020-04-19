تمرين في الحظر للوقاية من كورونا.. شيماء تقدم تدريبات "أونلاين": "لازم نستغل العزل المنزلي"

لم تترك نفسها فريسة الاكتئاب والملل، للجلوس بالمنزل، لذلك قررت استغلال لياقتها البدنية، ومساعدة الآخرين، لاستغلال فترات الحظر في ممارسة الرياضة، لاكتساب اللياقة البدنية وتدريب كبار السن والأطفال.

شيماء رجب مدربة لياقة بدنية، حاصلة على بكالريوس تربية رياضية جامعة حلوان، استغلت جلوسها بالمنزل، لتقديم فيديوهات رياضية "أونلاين"، تساعد على تحسين المزاج وزيادة مناعة الجسم: "قبل فترة الحظر أنا كنت بتمرن كل يوم، والرياضة كانت مهمة جدا للنفسية، علشان كده فكرت نتمرن من البيت، بعد إغلاق الصالات الرياضية، وبأقل الإمكانات" حسب حديثها لـ"هُن".

شيماء: هدفى أوعى الناس بأهمية الرياضة

تساعد الرياضة على زيادة مناعة الجسم والوقاية من فيروس كورونا، لذلك قررت تقديم فيديوهات لتمارين مختلفة، تساعد على تقوية العضلات وحرق الدهون، والمحافظة على الوزن ومستوى اللياقة البدنية، تقدم الآن، برنامج خاص للأشخاص المصابين بمشاكل في العظام، حيث تزداد هذه المشاكل مع استمرار الجلوس بالمنزل، لفترات طويلة.

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ردود أفعال ايجابية فور إعلان "شيماء"، بدء تقديم فيديوهات رياضية من المنزل: "رد فعل الناس كان كويس وحلو جدا لان كل الناس كانت جالها إحباط، وبدأت تكتئب علشان قرار اغلاق النوادي الرياضية والصالات".

بدأت في تقديم الفيديوهات فور إغلاق الصالات الرياضية عبر قناتها على يوتيوب "Shimaa Ragab Fitness Coach"، "منذ بداية إغلاق المنشآت الرياضية، بدأت تجهيز الفيديوهات، وهستمر لحد ما نرجع تاني لحياتنا اليومية".

تنصح "شيماء"، بضرورة ممارسة الرياضة بالمنزل كل يوم 30 دقيقة: "لازم نحاول على قد ما نقدر نمارس أي نشاط بدني خلال اليوم، حتى لو 20 دقيقة في اليوم مشي أو نط حبل"، مع ضرورة المحافظة على الأكل الصحي، ما يساعد على تعزيز المناعة والمحافظة على الوزن.