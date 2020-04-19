تعرف على أسباب وأعراض الصداع المزمن

يعد الصداع المزمن المستمر، واحد من أشد الأمراض فتكا بالرأس، بسبب استمراره لبضع ساعات، وربما لأيام، ما يسبب ألما بالغا بالرأس والدماغ.

ويرصد هن، في التقرير التالي، كل ما لا تعرفه عن الصداع المزمن، وفقا لـ"مايو كلينك".

أعراض الصداع المزمن

الغثيان أو القيء أو كِليهما

الحساسية للضوء والصوت

الشعور بألم يبدو مثل الضغط أو الشد.

ألم خفيف في جانب الرأس

إفراز دموع أو احمرار العين في الجانب المتأثر

صداع مزمن من نوع التوتر

احتقان أو رشح في الأذن

تدلي الجفن أو تضييق الحدقة

أسباب الصداع المزمن

الإصابة بحالات الالتهاب أو مشكلات أخرى في الأوعية الدموية في الدماغ أو القريبة منه، بما في ذلك السكتة الدماغية.

الإصابة بحالات العدوى، مثل التهاب السحايا.

ضغط مرتفع أو منخفض داخل الجمجمة.

ورم الدماغ.

إصابات الدماغ.

الصداع الناجم عن الجرعات الزائدة من الدواء.

عوامل الخطر

تشمل العوامل المرتبطة بإصابات الصداع المتكررة ما يلي:

القلق

الاكتئاب

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اضطرابات النوم

السمنة

الشخير

فرط تناول الكافيين

فرط تناول أدوية الصداع

أمراض الألم المزمنة الأخرى.

الاكتئاب

القلق، واضطرابات النوم.

بعض المشكلات النفسية والجسدية.

الوقاية من الصداع المزمن

بعيدا عن العلاج الدوائي، فهناك بعض أسس الوقاية من نوبات الصداع المزمن.

تجنب مثيرات الصداع

تجنب الإفراط في استخدام الدواء، المسبب لتلك النوبات.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

احرص على تناول وجبات الطعام الرئيسية في وقتها.

تناول وجبات صحية في نفس الأوقات تقريبًا يوميًّا.

تجنب الطعام أو المشروبات، مثل تلك التي تحتوي على الكافيين، والتي يبدو أنها تحفز الصداع.

أنقص وزنك إذا كنت بدينًا.

ممارسك التمارين الرياضية بانتظام.

التقليل من الجهد والتوتر والقلق.