ملابس سباحة ستحظى بشعبية واسعة في صيف 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت مدرجات عروض ربيع وصيف 2020 التي عرضت في شهر سبتمبر الماضي، عودة ملابس السباحة الريترو والمطبعة بالطبعات الملفتة للأنظار، فيما هناك وفقا لمتجر ستايلايت الإلكتروني 5 اتجاهات أكثر شعبية من غيرها.

ومع اقتراب موسم الصيف، يتزايد البحث عن ملابس السباحة باستمرار، فما أنماط ملابس السباحة التي يجب أن ترتديها؟، وما الاتجاهات التي ستميز الموسم؟

ملابس السباحة المستوحاة من الثمانينيات

سواء كانت عبارة عن قطعة واحدة أو بكيني، تم إحياء ملابس السباحة الريترو خصوصا تلك التي تتميز بصورة ظلية عالية على الوركين، وبالرغم من أنها متاحة بطبعات وأشكال مختلفة إلا أنه يفضل اختيارها بأنماط في ظلال أحادية اللون، مثل هذا النمط الذي ارتدته العارضة كانديس سوانبويل.

ملابس السباحة المطبعة بطبعات برية

شهدت ساحة الموضة هذا العام عودة الطبعات الحيوانية البرية، الأمر الذي ينطبق على صيحات ملابس السباحة، والتي يمكنك اختيارها سواء بطبعة البقر أو الفهد أو الحمار الوحشي كلها تبدو جيدة وأنيقة كما رأينا على العارضة جورجيو تورديني.

ملابس السباحة بظلال الباستيل

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حان الوقت للانتقال بعيدا عن ظلال النيون التي سيطرت على مشهد الموضة في الصيف الماضي وصيف 2020، استعدي لاحتضان ملابس السباحة في لوحة ألوان ظلال الباستيل الناعمة، الأسود، الأزرق الباهت، أو الوردي، أو حتى أصفر الفانيليا.

ملابس السباحة المزينة بالكشاكش

تعدّ الكشاكش من التفاصيل الجميلة التي تزين بعض أنماط البكيني لهذا الصيف سواء أحزمة البكيني البسيط جدًا أو حواف ملابس السباحة بقصة الخصر العالي بنمط الريترو مثل هذا النمط الذي ارتدته كيندال جينر.

ملابس السباحة بالأربطة

من دون شك فإن أحد الخيارات الأكثر جاذبية وإثارة لهذا الصيف هو ملابس السباحة ذات القطعة الواحدة المربوطة من الخلف والجوانب بأربطة معقودة مثل هذا النمط الذي ارتدته غيلدا امبورسيو.