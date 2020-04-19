الفئات الأكثر خطرا للإصابة بكورونا.. وكيف يتعامل أصحابها مع المرض؟

صنفت منظمة الصحة العالمية، بعض الفئات إلى أنها الأكثر خطرا، خلال فترة مواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لـ كوفيد 19، وأوضح موقع الصليب الأحمر الأمريكي، تفصيلا تلك الفئات، وكيف تحمي نفسها خلال تفشي المرض.

من هم في خطر كبير؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، تظهر المعلومات أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة من COVID-19، وهذا يشمل كبار السن والأشخاص من أي عمر الذين:

- لديهم حالات طبية خطيرة، مثل أمراض القلب أو الرئة أو الكبد داء السكري؛ الربو المعتدل إلى الشديد.

- من يعانون السمنة الشديدة.

- والفشل الكلوي.

- من يعانون ضعف جهاز المناعة.

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- من يخضعون لعلاج السرطان.

إذا كنت أكثر عرضة للإصابة لمضاعفات خطيرة من COVID-19، فمن المهم بالنسبة لك اتخاذ إجراءات لتجنب الإصابة بالمرض، وهي:

- أبق في المنزل.

- تجنب الاتصال الوثيق بالآخرين.

- اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

- أطلب الحصول على أدوية إضافية، في حالة احتياجك إلى البقاء في المنزل لفترة طويلة من الوقت.

- اتصل بأخصائي طبي بمجرد أن تبدأ أعراض COVID-19، إذا كنت بين تلك الفئات.