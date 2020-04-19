يعد "الكحل"، أحد أهم أدوات التجميل التي تستخدمها المرأة لتظهر في أفضل صورها، وأمس احتفل العديد من الأقباط والمصريون بسبت النور، حيث تقوم العديد من السيدات، في وضع الكحل بأعينهن لهن ولأطفالهن، كطقس شائع ومتوارث بهذه المناسبة.
ويبقى إزالة الكحل في نهاية اليوم، واحد من أهم المشكلات التي تواجه الفتيات، بسبب الأثر الذي يتركه بالعين.
وإليك طرق إزالة الكحل.
غمس القطنة بحليب جوز الهند، ومسح الكحل.
دهن العين بفازلين طبي لمدة 10 دقائق ثم مسحها بقطنة طبية، من الداخل للخارج.
المسح حول العين بمزيل مكياج، ثم كريم مرطب.
غمس أعواد تنظيف الأذن بالفازلين، ومسح الكحل به من الداخل للخارج، مع مراعاة عدم لمسة للعين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سبت النور.. خطوات إزالة الكحل من العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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