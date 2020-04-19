الامارات | فيروس كورونا يتسبب ببتر ساق ممثل أميركي مشهور

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يتسبب ببتر ساق ممثل أميركي مشهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت زوجة نجم مسرح "برودواي"، نيك كورديرو، بتر ساقه اليمنى نتيجة مضاعفات مرضه بسبب فيروس كورونا

وأمضى كورديرو البالغ من العمر 41 عاما فترة 18 يوما في وحدة العناية المشددة خلال مرضه بكوفيد-19.

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وقالت زوجته أماندا كلوتس " إن حالة كورديرو تطلبت استخدام مميعات الدم، والتي ساعدت بإزالة بعض التجلطات في ساقه، لكنها تسببت بمشاكل في ضغط الدم لديه وبنزيف في أمعائه."وأضافت "لذا، فإن الساق اليمنى سيتم بترها اليوم".

وظهرت التطورات مع اكتشاف الأطباء لعدوى جديدة في رئة كورديرو، ما اضطرهم لإخضاعه لعملية جراحية طارئة.