بالصور.. بعد إلغاء عيد ميلادها الـ94.. شاهد الملكة إليزابيث في طفولتها وشبابها

في سابقة هى الأولى من نوعها، تقرر فيها الملكة إليزابيث الثانية، إلغاء الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاما، بسبب فيروس كورونا.

ويأتي احتفال الملكة بعيد ميلادها الـ94، بشكل مختلف حيث طلبت عدم إطلاق المدفعية، يوم 21 إبريل، لأي طلقات تحية بهذه المناسبة، لأنها تعتبر ذلك غير لائق في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتقدم "هُن"، في التقرير التالي صور من حياة الملكة في شبابها، وفقا للصفحة الرسمية للعائلة الملكية على "تويتر".

صورة للملكة تم تصويرها مع المهر "بيجي" في سن السادسة، وحتى اليوم، لا تزال تركب الملكة الخيول، وتهتم كثيرًا بالخيول التي تولدها وتملكها للسباق.

صورة للملكة مع كلابها، كانت تعشق التعامل معهم.

الملكة وزوجها وأبنائها

الملكة مع أعضاء لواء الإسعاف سانت جون، في عام 1959 أمام نقابة الصحفيين

أثناء خطاب للملكة، خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ21، وحينها كانت أميرة، معلنة فيه "أعلن أمامكم جميعًا أن حياتي كلها سواء كانت طويلة أو قصيرة ستكرس لخدمتكم" -الأميرة إليزابيث، 1947.

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الملكة إليزابيث الثانية ووالدتها

صورة التقطت للملكة بصفتها صاحبة السمو الملكي، وكانت تنافس في سباق الفروسية، الذي استمر ثلاثة أيام، في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1976.

تظهر هذه الصور الملكة، عندما كانت أميرة ملكية في افتتاح متحف النقل البريطاني في عام 1980.

الملكة إليزابيث ووالديها وشقيقتها

في عام 1952، كانت أول جلسة تصوير رسمية مع الملكة بعد انضمامها إلى مصورة المجتمع دوروثي وايلدنج، كأول صورة رسمية للملكة، تم إرسالها إلى كل سفارة بريطانية في العالم.