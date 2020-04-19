دينا الشربيني: عمرو دياب مش بينزل من البيت.. وأديب: بيرشك كحول بعد التصوير؟

مازح الإعلامي عمرو أديب، الفنانة دينا الشربيني، حول كواليس تصويرها مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، على شاشة "إم بي سي مصر"، قائلا: "وأنت راجعة من التصوير، الهضبة عمرو دياب بيرشك كحول برضوا، عشان فيروس كورونا؟".

فيما قالت "الشربيني"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر": "الهضبة داعم لي في كل حاجة، داعم لي بدرجة أنا مكنتش متوقعاها، بس في نفس الوقت، بيخاف على نفسه جدا من كورونا، مش عشان نفسه لا خالص، هو بيخاف على نفسه عشان نفسه يقدم حاجات أفضل وبيحب شغله".

وتابعت: "الهضبة مش بينزل من البيت خالص خالص خالص، من أكتر من شهر، أنا كمان كان نفسي أعمل كده، بس الشغل يحتم عليا أني انزل، ياريت كانوا قالوا متنزلوش".

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وعن موعد الانتهاء من تصوير "لعبة النسيان"، قالت الشربيني: "خلصنا شوية كويسين، قبل رمضان هنقفل أكتر من نصف المسلسل، فيه شغل كتير أوي لحد رمضان، تعودنا اننا نشتغل لحد 30 رمضان في العادي".

مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان"، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.