الامارات | أشهر فنادق بيروت يغلق أبوابه نهائياً

شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر فنادق بيروت يغلق أبوابه نهائياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 أبريل 2020

أغلق فندق "البريستول" الشهير في لبنان، امس السبت أبوابه نهائياً بعد سبعين عام على افتتاحه في العاصمة بيروت.

وصمد الفندق البيروتي الذي استضاف الملوك ومشاهير الفن والسياسة، خلال الحرب الأهلية وخلال أزمات سابقة متتالية في لبنان. لكنه لم يواصل مع تأثره بالأزمة الاقتصادية الأخيرة، وبإجراءات الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

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استقبل البريستول عديدا من الوجوه المعروفة منها شاه ايران محمد رضا بهلوي، الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وموسيقي الجاز ديزي غيليسبي.

وكان ملجأً للصحفيين الأجانب الذين قاموا بتغطية الحرب الأهلية.

وقال المدير العام للفندق جوزيف كوبا لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن "سبب الإقفال يعود إلى تردي الأوضاع الاقتصادية العامة في لبنان، التي انعكست على قطاع الفنادق، بحيث تدنت نسبة الإشغال إلى أقل من 10 في المائة. وكنا نعاني منذ الصيف الماضي، وحاولنا تخفيض نفقاتنا مع بداية الأزمة المالية، ومن ثم الخسائر التي نتجت عن الحراك الشعبي في أكتوبر الماضي، لتأتي الإجراءات المرافقة لانتشار فيروس (كورونا) وتقضي على أي قدرة للفندق على الصمود".