"ملائكة الرحمة".. ممرضات يرضعن طفلا 3 أشهر بعد إصابة والدته بكورونا

"ملائكة الرحمة" كما يطلق عليهم، هذا ما فعلنه ممرضات من معهد عموم الهند للعلوم الطبية في نيودلهي، بعدما قرروا إرضاع طفل 3 أشهر، أصيبت والدته وجدته وعمه، بفيروس كورونا، حتى يتحولا إلى أمهات لرعاية الطفل.

تم عزل الصبي البالغ من العمر 3 أشهر، وشقيقته البالغة من العمر عامًا، بعد تأكد الأطباء من إصابة والدتهما بفيروس كورونا البالغة من العمر 27 عامًا، وفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويلعب الأطفال مع الطفل، عن طريق التصفيق بأيديهم والتحدث معه، والنقر على وجهه، بعدما كشفت الاختبارات أن الطفلة وأختها خاليتان من الفيروس، وعندما قاموا باستدعاء جدتهم وعمهم ليعتنيا بالصغار، جاءت النتيجة إيجابية أيضا، ولم توجد وسيلة أخرى، غير اعتناء الممرضات بهما.

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وأظهر مقطع فيديو، ارتداء الممرضات ملابس وقائية ويرضعون الرضيع بزجاجة لبن صناعي، وهن يحتضناه بمحبة ويلعبان معه.

وأوضحت المتحدثة باسم المستشفى: أنه نظرًا لعدم وجود قريب للأم متاح لرعاية الأطفال، قرر فريق التمريض بالمستشفى رعايتهم.

ومن المقرر أن يتم إجراء اختبار فيروس كورونا الثاني لهما في الأيام المقبلة، وإذا كان سلبيا، فسيُسمح للأطفال بالمغادرة مع والدهم.