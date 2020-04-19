عمرو أديب يحسد عمرو دياب.. ودينا الشربيني: "قول ما شاء الله"

بطريقة كوميدية، تصدت الفنانة دينا الشربيني، لتصريحات الإعلامي عمرو أديب، التي اعتبرتها حسد للهضبة، بعد أن قال "مبقعدش خالص، يقعد بقى شوية في البيت" فردت: "قول ما شاء الله"، فيما رد مازحًا: "ما شاء الله إيه، هو فيه حاجة بتحوق فيه".

وأضافت "الشربيني"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، عبر "لايف فيو"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه عندما يجد الهضبة وقتًا فارغًا، يمارس الرياضة بشكل كبير، ولكن طول الوقت لديه أعمال ومشغول دائما.

فقال أديب: "يقعد في البيت بقى، هو اشتغل نار السنة دي"، فردت: "طول الوقت بيطلع حاجات حلوة، لازم يشتغل نار، ما احنا بنكون مبسوطين وبيمتعنا".