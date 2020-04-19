"عندي كورونا".. فتاة تنقذ نفسها من السرقة والخطف والاغتصاب

بعد 40 يوما كاملة من الحجر الصحي في منزلها كان على الفتاة أن تخرج إلى الشارع، أصبح البيت في حاجة إلى شراء بعض المستلزمات الأساسية، فخرجت متوجهة إلى السوق.

وفي طريقها حيث لم تكشف صحيفة "إيران"، المحلية عن هويتها، استقلت سيارة أجرة في العاصمة طهران، ولكنها لاحظت أن سائق السيارة الأجرة قد غير من وجهته إلى منطقة غير مأهولة وهددها بسكين.

خافت الفتاة وأخذت تبكي وهي في السيارة الأجرة، وأخبرها السائق بضرورة صمتها وأنها على وشك الاغتصاب والسرقة بعد خطفها إلى منطقة مقفرة، وفي الطريق وجدت يافطة تشير لمستشفى تعالج مرضى كورونا فأتتها حيلة ذكية.

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مثلت الفتاة أنها مريضة بكورونا وأخذت تسعل بقوة، وأخبرت السائق أنها كانت ترغب في الوصول إلى المستشفى منذ بداية الرحلة ولكنها لم تخبره، وقالت كذلك إن أسرتها كلها مصابة بكورونا وتمكث في المستشفى وترغب هي الأخرى في الوصول إليهم لتلقي العلاج.

وأبلغته أنه إذا لمسها سيصاب بالمرض المميت جراء كورونا، فما كان من السائق إلا أن تركها تذهب دون أن يسرقها أو يغتصبها كما كان مخطط منذ البداية.

وقبل نزولها من سيارة الأجرة كانت الفتاة قد احتفظت بصورة للسائق فتوجها إلى الشرطة على الفور وقدمت فيه بلاغا وروت ما حدث بينهما، وتعكف الشرطة على التعرف عليه.