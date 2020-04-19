فيديو.. دكتور مناعة ينصح كبار السن ومرضى القلب والضغط بإفطار رمضان بسبب كورونا

أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ علم المناعة والتحاليل الطبية، أن الشخص في فترة الحضانة لا تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهي المرحلة الأكثر خطورة وعدوى للآخرين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية النهار: "فترة الحضانة بتكون 3 أيام، لا يشعر فيها الشخص بالتقاط العدوى".
وفيما يتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا، أشار إلى أن الصيام يساعد على تقوية المناعة، وبعد الإفطار يجب الإكثار من شرب المياه من 3 إلى4 لترات، مشيرا إلى أن كبار السن فوق الـ60 عاما، ويعانون من مشاكل مرضية مثل أمراض القلب والضغط، يجب عليهم الإفطار، ويفضل الرجوع إلى الطبيب المعالج، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك مرضى السكر الذين يتناولون الأنسولين.
ونصح بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الآشخاص، وإجراء الاختبارات التي توضح الأجسام المضادة، ومن ضمن فوائدها أنها تساعد على اكتشاف العدوى مبكرا، مع ضرورة التزام الجلوس بالمنزل.
وحذر من ارتداء الكمامة أكثر من مرة، متابعا: "يجب عدم ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات، والابتعاد عن ملامسة الوجه، وغسل اليدين يعتبر من الأشياء الأساسية".
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