في شم النسيم.. 10 وصفات لـ الرنجة والفسيخ

الأسماك المملحة هي بطلة سفرة شم النسيم، وخاصة الفسيخ والرنجة والملوحة، ويقدم لك موقع "هُن"، 10 طرق مختلفة لـ الفسيخ والرنجة، متنوعة بين الساندويتشات والسلطات.

سلطة الرنجة

تخلى الرنجة ويزال القشر وتقطع ويضاف على قطع الرنجة، الخيار والطماطم والبصل المقطع، بالإضافة إلى الزيت والليمون.

الرنجة بالطحينة

تقطع سمكة الرنجة وتخلى من الشوك، تحضر سلطة الطحينة بالزيت والملح والفلفل الأسود ثم تضاف على الرنجة.

ميكس الفسيخ والرنجة

يقطع الفسيخ والرنجة والبطارخ مكعبات صغيرة، ويرش الزيت، وتوضع عليه طحينة بالشطة والكمون والملح والفلفل، ويقدم مع البصل الأخضر.

رنجة في الخلاط

تضرب الرنجة، والليمون، والطحينة، والزيت في الخلاط، ويفضل تناولها ساندويتشات.

فسيخ زيت وليمون

يقطع الفسيخ ويخلى ويضاف عليه كمية كبيرة من الزيت والليمون فقط.

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فسيخ بالطحينة

يضاف الفسيخ على سلطة الطحينة المجهزة بالملح والفلفل والزيت، ويؤكل مع البصل الأخضر.

رنجة زيت وليمون

تخلى الرنجة وتقطع ويزال القشر، ثم يوضع عليها زيت وليمون فقط، تلك الطريقة تحافظ على نكهة السمك دون إضافات.

الرنجة المطبوخة

يشوح البصل في الزيت ويضاف إليه ملعقة صغيرة من الصلصلة، والطماطم المفرومة، حتى تسبك، يضاف إليها قطع الرنجة وتقلب وتقدم ساخنة.

رنجة بالبصل والخل

ينقع البصل في الخل لنصف ساعة على الأقل، يضاف إلى الخليط السابق، الرنجة والزيت.

رنجة بالمستردة

تضيف المستردة طعما لاذعا على الرنجة، يمكن تخفيفها بالقليل من الماء وتوضع على الرنجة بالزيت فقط.