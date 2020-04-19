كورونا يجبر الملكة إليزابيث على إلغاء الاحتفال بعيد ميلادها الـ94

في حدث هو الأول من نوعه منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاما، قررت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عدم الاحتفال بعيد ميلادها الـ94، وعدم تنظيم أي مراسم خاصة بذلك.

ووفقا لوكالة "رويترز"، طلبت الملكة عدم إطلاق المدفعية لأي طلقات تحية بهذه المناسبة، لأنها تعتبر ذلك غير لائق في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتحية السلاح، التي تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن، تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد.

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ويحل عيد ميلاد الملكة الـ94، في 21 أبريل الجاري.

وقال مصدر في العائلة المالكة، إن الملكة كانت حريصة على عدم اتخاذ تدابير خاصة للسماح بتحية الأسلحة النارية، لأنها لا تشعر أنها ستكون لائقة في ظل الظروف الحالية.

وقال المصدر: "لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام، بسبب أزمة فيروس كورونا".

وبلغت بريطانيا ذروة تفشي فيروس كورونا أو اقتربت منها، ولقى ما يزيد على 14 ألف شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس، وهي خامس أعلى حصيلة من الوفيات الناجمة عن الجائحة في بلد واحد.