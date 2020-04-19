دينا الشربيني: نفسي عمرو دياب يزورني في التصوير بس خايفة عليه من كورونا

وجهت الفنانة دينا الشربيني، الشكر والتقدير للفنان عمرو دياب، حيث قالت "شكرا جدًا إنه مستحملني الفترة دي"، وذلك بالتزامن مع تصويرها مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، والذي سيعرض على شاشة "MBC مصر".

وقالت "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "أتمنى طبعا أعزمه في لوكيشن التصوير، ونفسي ييجي بس أخاف عليه من كورونا".

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وردًا على سؤال أديب، "هل وزنه زاد في فترة الحظر"، فقالت ضاحكة: "لا.. صحته كويسة.. بيلعب رياضة أكتر".

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.