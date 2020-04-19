دينا الشربيني: عمرو دياب رقم واحد ونجاحه مش صدفة.. "مبعرفش اتكلم عنه"

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن الفنان عمرو دياب، وعن عمله للموسيقى التصويرية لمسلسل "لعبة النسيان"، الذي تشارك به في الموسم الرمضان المقبل.

وعلقت "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، على الموسيقى التصويرية للبرنامج متسائلة: "هو فيه أحلي من كده"، مضيفة: "بجد لما بتكلم عنه شوية، مبعرفش اتكلم لأني مبعرفش أديله حجمه، وهو رقم واحد في الشرق الأوسط، وناجح بقاله 30 سنة، ودي مش صدفة".

وقالت الشربيني: "فيه كلمة دايمًا بيقولها أنا جاي من بورسعيد عندي مشروع، وده حقيقي وبيحب الفن، وممكن يقعد سنة يشتغل، ومعندوش حاجة تانية غير ده".

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وتابعت: "دي أقل حاجة أقولها ولما بيحط ايده في حاجة بتبقى فظيعة ولما بسمع بتأثر".

وأكدت الشربيني، أن دياب لا يخرج من منزله بسبب فيروس كورونا، ويمارس الرياضة في منزله بشكل أكبر، مضيفة أنها تتمنى أن يزور موقع تصوير المسلسل، لكنها تخاف عليه.

ورد عليها عمرو أديب قائلًا: "مش ممكن حبك لعمرو دياب غير طبيعي".