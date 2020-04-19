تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 نيسان أحداث مميزة

مهنياً: اسبوع مهم جدا بسبب المواقع الفلكية الايجابية وكأن شيء جديد يخلق في حياتك بدايات جديدة مع وجود المثلث الفلكي الهوائي يوم السبت بين القمر من برجك والشمس من الجوزاء ما يعني انك تتمتع باجواء متنوعة ومثمرة واعدة بانجازات كبيرة هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم كذلك سوف تتمتع بالثقة بالنفس مع انتقال القمر يومي الاحد والاثنين الى برج الحوت بيت المال قد تلمس تقدماً وازدهاراً على الصعيد المالي وقد تزداد أرباحك وتهتم بالامور المالية والحسابات وجردة لبعض الامور العالقة لكن حاول ان تخفف مصاريفك ويجب ان تكون دقيق جدا في هذا الموضوع نظم مصاريفك يتابع الحظ مع انتقال القمر الى الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء فتتحسن الاوضاع وتقوى الحظوظ وتقوى سرعة البديهة وتستعيد نشاطك وحماسك وتكون انطلاقة مهمة جدا جدا تنجح وتتفوق تدخل في فترة زمنية مهمة تساعدك كي تنهي الشهر بطريقة فعالة وحماسية تتمتع بسرعة الخاطر وتستوعب وتتقدم وتكسر الروتين وتسبق غيرك في الامتحانات والاسئلة الصعبة والمواقف المحرجة والمنافسات المهنية لكن قد تعيش ظروفاً صعبة في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الثور يومي الخميس والجمعة ما يجعلك تمر في ظروف صعبة مربكة ضاغطة تحمل لك بعض العراقيل والتاخير فيكون بانتظارك واجب معين او مسألة صحية او اكاديمية لكن بالرغم من السلبيات سوف تعيش اسبوعا مثمرا جدا جدا جدا .

عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في برج الثور المعاكس للاوضاع الشخصية قد تشعر بعدم الرضى وتعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات ما يجعل الاجواء العاطفية معقدة وفاشلة لذلك تحلى بالهدوء ولا تتسرع للعازب تعيش فترة ضاغطة متقلبة فلا توجه الاتهامات ولا توزع الملاحظات على الحبيب كن متعقلا وتجنب الانجراف وراء انفعالاتك الغير مبررة وحاول ان تتنازل قليلا او ان تسامح لتمر الامور بسلام.

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