تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 نيسان أحداث صعبة

مهنياً: سيطر على مزاجيتك في بداية هذا الاسبوع وانتبه من تاثيرات هوائية ضاغطة جدا مع وجود القمر في الدلو المواجه لبرجك ووجود الشمس وعطارد في الجوزاء المعاكس ايضا لبرجك ان هذه التاثيرات للمثلث الفلكي الهوائي قد تزعجك وتخيّب ظنّك وتطرح امامك التحديات فكن جاهز لان المسؤوليات تقع عليك وتقدم لك طاقة جارفة لذلك لا تفرض آرائك بالقوة وحافظ على هدوئك ولا تنجرف وراء التحديات المطلوب منك التعامل مع الامور بطريقة لبقة مرنة ودبلوماسية بالرغم من الاجواء الضاغطة سوف تعيش فترة واعدة بتقدم فترة سريعة قوية نوعية وقت ولا اجمل ممتازة فتنهي الشهر الخامس على ايقاع متطور يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر من برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس في الجوزاء ويضمن لك دعما من قبل والمسوؤلين وتجد حلولا للامور العالقة العلامة عشرة على عشرة ايام مميزة تتابع الاجواء المهمة مع انتقال القمر الى برج الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء اي الى بيت المال ويؤمن لك ارباحا معنوية ونفسية ومالية مكافآت هدايا فترة تكرمك تجعلك فخورا بإنجازاتك سوف تتنوع الاهتمامات ومعظمها مهني اكاديمي فتشعر بالارتياح مع انتقال القمر الى برج الثور يومي الخميس والجمعة وتستفيد من بعض الفرص في حياتك العملية تكثر الحركة في حياتك المهنية من المقابلات والمؤتمرات والمفاوضات والاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني فلا تخاف من اي شيء انت قوي وسباق تسبق الاخرين بحضورك الذهني والجسدي وفصاحتك وتواصلك المبدع والناجح مع الاخرين فتنهي الشهر بافضل حلة وافكار مقنعة وبطريقة فعالة.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب الزهرة يتنقل في برج الثور الصديق ما يجعلك تحاط بمحبة كبيرة وعطف ورعاية، اجواء مناسبة للانفتاح على مختلف الاراء باستطاعتك تلطيف الاجواء واظهار روح المحبة والتعاطف مع الشريك ، للعازب تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة اوقاتا سعيدة ومشوقة تعيش علاقة عاطفية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قراراً مصيرياً يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج.

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