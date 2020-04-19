تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 نيسان تقلبات

مهنياً: بالرغم من وجود الشمس وعطارد في مواجهة برجك من الجوزاء اللذان يسببان لك تاثيرات مختلفة وتقلبات ومسؤوليات سلبية ومعاكسة الا ان بداية الاسبوع ستكون مميزة تتمتع بسرعة خاطر قوية ومقنعة وتنجح في الحصول على الدعم والتحالف تحت تاثير القمر من برج الدلو يوم السبت الذي يحمل التأييد العام والدعم الكبيرلكن سوف يلف الغموض ألاجواء يومي الاحد والاثنين تحت تاثير المربع الفكي الضاغط من القمر من الحوت والشمس من الجوزاء ما يعني ان المتطلبات ستكون كثيرة تعب اعطال منزلية هموم صحية وعائلية وقد تمر بتجربة مربكة وصعوبات حاذر من القطيعة والمتاعب والفوضى والتأخير وكن متنبها لتدارك الاخطاء قبل حصولها دقق في حساباتك وتجنب الارتجالية في العمل تتبدل الظروف وتتحسن الاوضاع مع انتقال القمر الى الحمل الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء ما يجعل هذه الفترة احتفالية مريحة رومنسية رائعة جدًّا تحمل لك تقدم سعادة ونجاح في المنافسات وستلمس التحسّن والتطوّر على نحو كبير وستحصل على اجوبة مهمة فتنهي الشهر بطريقة مهمة وواعدة تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج الثور الى البيت السادس بيت الصحة والعمل والبدايات الجديدة بدايات مهنية نتائج امتحانات اكاديمة جيدة اسلوب جديد اهتمامات جديدة ومتنوعة لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة إنّ حضورك لافت ولا بدّ من أن تحقق انجازات مهمّة.

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الثور يحمل افراح وحب وعشقاً كبيرا ورومانسية اكبر قد تشعر بسعادة كبرى كما يشير كوكب الحب الى فترة من الصداقات واللقاءات الاجتماعية الزاهرة فتولد اجواء ايجابية تساعدك على التعبير عن مشاعرك بصراحة وتعيش انسجاما مع الشريك. للعازب تفرح باللقاءات المتعددة ونظرات الاعجاب التي تنصب عليك ومن الصعب مقاومة جاذبيتك. الجوّ العام يتحدّث عن عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر وجاذبية وانسجام.

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