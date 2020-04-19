تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 نيسان أحداث مميزة

مهنياً: تحميك التاثيرات والطوالع الفلكية المهمة وتعيش اسبوعا مميزا جدا ومتعاطفا معك يقدم لك انفراجات ومساعي جيدة وانفراجات عاطفية وشخصية كما يحمل اليك الامال الكثيرة والاحلام التي تود ان تحققها تحت تاثير القمر من الدلو فتلمس الشعبية التي تتمتع بها والجاذبية التي تفرضها على الكثيرين. كذلك سوف يدعمك القمر من الحوت يومي الاحد والاثنين الذي يشكل مربعا مع الشمس من الجوزاء تتسارع الاحداث وتنهي الامور العالقة ان الطاقة التي تتمتع بها سريعة ذكية وبناءة منطقية وموضوعية وناجحة جدا تحملك الى اعلى النقاط فتختم الشهر بطريقة ناجحة جدا وتتلقى جوابا ايجابيا على طلبك وتفتح امامك ابواب كانت مغلقة لكن حاول ان تبتعد عن التوتر والضغط والمسؤوليات المهنية يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى الحمل الى عقر دارك الى بيتك الى امورك الشخصية وحاول ان تهتم بالامور الاساسية والاهتمام بمتطلبات العائلة والاولاد والابتعاد عن التهور دافع عن حقوقك واحم نفسك ومكتسباتك تختم الاسبوع بطريقة جيدة مع وصول القمر الى الثور يومي الخميس والجمعة فتراهن على الحظ وتستعيد حيويتك، لكي تنطلق نحو جديد مليء بالحماسة والفرح والاخبار الجيدة والهدايا والمكافآت توظّف أفكارك البراقة وتميل إلى الخلق والإبداع ، فتتقدم خطوات جبارة إلى الأمام, وتحرز تقدماً ملحوظاً وتتوسع دائرة تحركاتك فتعوض الكثير الكثير من الوقت الضائع.

عاطفياً: حان الوقت لتصحيح الهفوات والعودة عن الخطأ ولاتخاذ خطوة مباركة نحو تحسين الوضع الحالي مدعوما من الزهرة من برج الثور الصديق بحيث تسجل فترة مميزة على الصعيد العاطفي قد تقلب المعايير والمقاييس تمارس سحرا كبيرا وتحتفل باوقات سعيدة تقربك من الشريك للعازب, كوكب الحب يساندك ويحميك ويحول حياتك الى اكثر تشويقا ويعدك بلقاء مثمر.