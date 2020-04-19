تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 نيسان أحداث مهمة

مهنياً: بداية اسبوع هوائية بامتياز ناشطة وناجحة جدا تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي بين القمر من الدلو الشمس من الجوزاء يوم السبت اجواء رائعة من افضل ايام الاسبوع بحيث يطمئن البال وتكثر المشاريع وتحقق نجاحا في عمل جديد كذلك سوف تتاح لك حظوظ دسمة يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر من الحوت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتكون نوعية الوقت والعمل والصحة المعنوية والجسدية جيدة وتقوم بخطوات جديدة ومبادرات تحسن اوضاعك وتلغي كل ما كان غير مناسب لك فرصة مهنية جيدة ومميزة يجب ان تلتقطها قبل فوات الاوان كما قد تتلقى عرضا بيدو مغريا قد تدرسه بفرح. لكن سوف تبدأ المعاكسات والتوترات المزاجية ايام متقلبة مع وصول القمر الى الحمل ووجود المريخ في السرطان المواجه لبرجك يومي الثلاثاء والاربعاء لذلك لا تستهتر بأية تعليمات وكن واعياً حريصاً على كل ما يحيط بك من تداعيات وانقلابات في بعض الأوضاع وإرباكات تجنب الانفعال فترة تطلب منك ان تكون مرنا دبلوماسياً, لكن سوف تستعيد نشاطك وحماسك وتختم الاسبوع بنجاح واجواء متنوعة ومثمرة واعدة بانجازات كبيرة مع وصول القمر الى الثور ومدعوما من الشمس وعطارد من برج الجوزاء فتكون فترة تفاهم واعادة ترتيب وترميم الامور التي تهدمت هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم والنجاح والتفوق فتكون على موعد مع تصحيح الامور.

عاطفياً: تسود الرومانسية ويسيطر جو دافىء على حياتك الشخصية والعائلية مع وجود كوكب الزهرة في برج الثور الصديق الذي يحمل اليك الهدايا العاطفية فتفرح بالقرب من الاهل والاولاد والاحبة وبعض الاشخاص وتتمتع بشعبية مميزة فإذا كنت تنتظر وقتاً مناسباً لإظهار الثقة بالحبيب أو للوقوف الى جانبه فلن تجد افضل من هذه الفترة العازب قد يقع في الحب او يحظى بفرصة للخروج وللتعرّف الى شخص يلفت انتباهه في مناسبة عامة.

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