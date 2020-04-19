تنتظر مولود برج "العذراء " من الجمعة 17 إلى الخميس 23 نيسان طموحات كبيرة

مهنياً: تقوى الطموحات وتشعر بسهولة الاتصالات والتلاقي يوم السبت مع وجود القمر في الدلو الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء الذي يحمل لك خبرا سارا ويتحدث عن حماسة كبيرة ورغبة في خوض تجارب جديدة تتجدد خلالها آمالك وحظوظك لكن قد ترتبك يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر من الحوت الذي يشكل مربعا مع برج الجوزاء المواجه والمعاكس لبرجك يعطيك طاقة ضعيفة هشة خيبة أمل واي لقاء او موعد عمل سيواجه بالرفض ما ويجعلك تواجه قضية طارئة او تحفظا على عرض واقتراح او عرقلة على الصعيد المهني حاول ان تتأقلم بسلام مع نوعية الوقت الصعبة لكن سوف تتغير الاتجاهات وتتبدل الظروف نحو الافضل تحت تاثير القمر من برج الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء ترتاح يطمئن بالك تصحيح وتسويات حاول ان تعيد المياه الى مجاريها وان تختم الشهر بفرحة بمصالحة وجو مسالم فتكون فترة مهمة وغنية بالحظوظ والتسهيلات والفرص المناسبة لاظهار الخبرة والكفاءة سوف يكون بانتظارك انفراج مالي معاملات واوراق او نجاح صفقة تجارية رابحة كذلك سوف تتكلل جهودك بالنجاح مع وصول القمر الى الثور يومي الخميس والجمعة ما يعني انقلابا بالاوضاع لصالحك وتاخذ نتيجة سعيدة في العمل في الدراسة لا تخاف كن جريء كل الابواب مفتوحة امامك اكبر الحظوظ موجودة حيوية وتشويق دورة جديدة وقوة دفع في حياتك تعطيك النشاط والحماس ورغبة كبيرة في اقتحام كل المجالات والانتصار على كل المعوقات بثقة كبيرة معنويات مرتفعة اخبار سارة احتفال وانتصار.

عاطفيًّا: ان وجود كوكب الزهرة في الثور الصديق يدللك بشكل لم تعرفه من قبل ويجعلك النجم في محيطك ويحمل معه وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات كما يضرب لك الحب موعدًا وقد تعرف لقاء مهما جدا اذا كنت عازبا فانت تتمتع بموهبة اشغال قلوب الناس وجعلهم يلاحقونك إنّه أسبوع مثمر ومطمئن، فالعلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأى عن الخطر والعلاقة المتينة تشتدّ متانة وصلابة .

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