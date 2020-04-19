تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 نيسان طاقات كبيرة

مهنيًّا: بالرغم من وجود المريخ في برجك كوكب الطاقة الجارفة والمشاكل والحوادث وبالرغم من مواجهة الشمس لبرجك من الجوزاء الا ان بداية هذا الاسبوع ونهايته ستكون مهمة مثمرة جميلة سيسطع نجمك هذه التاثيرات الجيدة تتعاون معك خاصة بين السبت والاثنين تحت تاثير القمر من الدلو الهوائي ومن القمر من الحوت الصديق الذي يحمل معه اجمل التاثيرات فتكون انطلاقة سهلة فتنهي الشهر بسلام ووضوح فلا تقف مكتوف اليدين وحاول ان تعقد تحالفات وصداقات جديدة لتحصد الجوائز والتقدير اذا كنت معنيا بقضية عامة او كنت مشاركا بمشروع فقد تصادف الدعم المطلوب وقد يلعب الشركاء دورا ايجابيا في تلميع صورتك او دعمك معنويا وماديا عند الضرورة. لكن مع وصول القمر الى الحمل في مواجهة برجك اي الى البيت العاشر بيت المسائل الشخصية والعائلية يومي الثلاثاء والاربعاء فتتغير الظروف فتجد نفسك تحت الضغوط والظروف المعقدة في دروسك ومحاضراتك وفي عملك لذلك حاول ان تتعامل مع الاخرين كي تنجح تعود الحظوظ من جديد مع وصول القمر الى برج الثور الصديق يومي الخميس والجمعة قد تحصل على نتيجة حسم او جواب نهائي لصالحك طموح ودعم هو العنوان البارز لهذه المرحلة سوف تشعر بالتحرر والانطلاق الى موقع افضل واعلى بحيث تحيطك الحظوظ الدسمة وتكون عنصرا ايجابيا لازدهارك فتكبر الطموحات وتعمل لتحقيق بعض المشاريع ممتلئا بالثقة بالنفس ومدعوما من بعض الافرقاء او الجماعات او احدى الحكومات لتجسيد افكارك وارائك وتحويل الاحلام الى حقيقة .

عاطفياً: اسبوع عاطفي عائلي شخصي مميز بحيث يوجد قواسم مشتركة مع الشريك مما يجعل العلاقة تسير نحو المسار الصحيح فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك او في توسيع علاقاتك كما تبتسم لك التأثيرات الرومانسية من برج الثور الصديق وتعيش اسبوعاً حيوياً غنياً بالعواطف الجياشة والعميقة والراقية للعازب ستفرح بتعاطف الحبيب مع افكارك تقوى مشاعرك وتشتد حرارة وحماسة.

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