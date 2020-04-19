من أكلات شم النسيم.. طريقة عمل معجنات ملونة بالبيض والخضار

بالتزامن مع عيد شم النسيم، قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل معجنات ملونة بالبيض والخضار، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير عمل معجنات ملونة بالبيض والخضار

3 كوب دقيق

ربع كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 بيضة

فانيليا

لبن للعجن حسب الاحتياج

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

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بيض

قرع

سبانخ

بنجر

طريقة عمل معجنات ملونة بالبيض والخضار

يخلط القرع مع البيضة ثم يضاف ملعقة خميرة كبيرة ثم يضاف الزيت.

يضاف فانيليا وملعقة من السكر وتخلط جيدا.

يضاف رشة ملح مع الدقيق ويضاف بالتدريج ثم يعجن جيدا وتترك العجينة حتى تختمر وتكرر نفس الخطوات مع البنجر والسبانخ حتى نحصل على عجين ملون.

بعد أن تختمر تفرد العجينة بالنشابه ثم توضع بداخلها بيضة مسلوقة كاملة وتغلق عليها العجينة الملونة وتشكل على البيض لتصبح بيضة ملونة بالعجين وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.