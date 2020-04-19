يسهل الخداع عند شراء سمك الرنجة، حيث يتوافر في الأسواق بكثرة، لذا قدمت وزارة الصحة المصرية دليل معرفة متى جودة الأسماك المملحة المطروحة في الأسواق.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عدد من المواصفات التي تتميز بها الأسماك المملحة في الأسواق، محذرا من تناول الفسيخ على وجه الخصوص لما له من مخاطر صحية، ومواصفات الأسماك المملحة السليمة في السطور التالية:
- يجب أن تكون الأسماك لحومها متماسكة.
- يجب أن ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.
- قشورها لامعة.
- قشور متماسكة لا تُنتزع بسهولة.
- عيونها بارزة تتميز باللمعان.
- خياشيم حمراء تميل إلى اللون الوردي.
- يجب تجنب شراء الأسماك منتفخة البطن.
- تجنب شراء الأسماك التي تنبعث منها رائحة كريهة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الشراء.. تعرف على مواصفات السمك المملح السليم من وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.