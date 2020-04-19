قبل الشراء.. تعرف على مواصفات السمك المملح السليم من وزارة الصحة

يسهل الخداع عند شراء سمك الرنجة، حيث يتوافر في الأسواق بكثرة، لذا قدمت وزارة الصحة المصرية دليل معرفة متى جودة الأسماك المملحة المطروحة في الأسواق.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عدد من المواصفات التي تتميز بها الأسماك المملحة في الأسواق، محذرا من تناول الفسيخ على وجه الخصوص لما له من مخاطر صحية، ومواصفات الأسماك المملحة السليمة في السطور التالية:

- يجب أن تكون الأسماك لحومها متماسكة.

- يجب أن ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.

Advertisements

- قشورها لامعة.

- قشور متماسكة لا تُنتزع بسهولة.

- عيونها بارزة تتميز باللمعان.

- خياشيم حمراء تميل إلى اللون الوردي.

- يجب تجنب شراء الأسماك منتفخة البطن.

- تجنب شراء الأسماك التي تنبعث منها رائحة كريهة.