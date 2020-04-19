الامارات | جمعية «شون بين» تساعد في إجراء اختبارات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «شون بين» تساعد في إجراء اختبارات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساعدت الجمعية الخيرية الخاصة بالممثل الأميركي شون بين، التي تحمل اسم «كور» في إجراء اختبارات لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية على موقع «تويتر» أول من أمس.

وقال الممثل الفائز بجائزة الأوسكار في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «إنه ساعد هو وفريقه من المتطوّعين سلطات مدينة لوس أنجلوس وإدارة الإطفاء المحلية في إجراء الاختبارات».