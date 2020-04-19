الامارات | «ثقافة أبوظبي» تواصل استقبال مشاركات «أضواء على حقوق النشر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة أبوظبي» تواصل استقبال مشاركات «أضواء على حقوق النشر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي استقبال الطلبات لبرنامج «أضواء على حقوق النشر» 2020، الذي يتزامن عادة مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، رغم التأجيل الذي طال المعرض، نظراً إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

ويأتي قرار الدائرة انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم الناشرين، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، إذ يتيح البرنامج للعارضين المسجلين شراء حقوق الترجمة أو إبرام اتفاقية التحويل إلى كتاب صوتي أو كتاب إلكتروني، مع العارضين أو الزوار التجاريين المسجلين، الذين كانوا عازمين على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020.

واعتبر المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي، أن «المضي قدماً ببرنامج أضواء على حقوق النشر، يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها الدائرة، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب لدعم الناشرين في ظلّ الظروف الراهنة، إذ تشهد القطاعات الاقتصادية حول العالم تحديات كبيرة، لعل أبرزها التحديات التي تواجه القطاع الثقافي».

Advertisements

وأضاف أن «الدائرة عازمة على دعم الناشرين والكتّاب والمترجمين، وكل أولئك الذين يلهموننا بالكلمة، فالثقافة هي قوة تحصننا من الداخل وتؤدي حالياً دوراً أكثر أهمية في مجتمعنا، بحيث توحدنا وتزيد من عزمنا. وعندما يتجاوز العالم أجمع هذه المحنة، نكون قد نجحنا في حماية ثقافتنا، وتحصين قطاعاتنا الإبداعية».

ويستمر فريق عمل البرنامج في تلقي طلبات التقديم إلى «برنامج أضواء على حقوق النشر» بفئاته الثلاث حتى 15 مايو المقبل. وسينظر في الطلبات عقب ذلك من قبل لجنة مختصة. وانطلق برنامج أضواء على حقوق النشر من خلال منحة الترجمة عام 2009، وأسهم في إصدار أكثر من 600 عنوان في مجالات متنوّعة.

عبدالله ماجد آل علي:

«الثقافة قوة تحصننا من الداخل، وتؤدي حالياً دوراً أكثر أهمية في مجتمعنا».