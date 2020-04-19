الامارات | 1000 وجبة يومياً من طاهٍ بريطاني للعاملين في القطاع الطبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 وجبة يومياً من طاهٍ بريطاني للعاملين في القطاع الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم الطاهي البريطاني المعروف توم كريدج، بدور في مساعدة الأطباء والممرضين والعاملين الآخرين، الذين يقفون في صدارة مجابهة فيروس «كورونا»، من أجل تجاوز تلك الحالة الطارئة من خلال توزيع 1000 وجبة جاهزة يومياً.

ويقدم كريدج برامج للطهي في التلفزيون البريطاني، ويدير ثمانية متاجر لها صلة بالطعام، لكنها تضررت بشدة بسبب إجراءات العزل العام، التي فرضت لوقف انتشار فيروس «كورونا». وقال كريدج: «إنه وأصدقاؤه قاموا بهذه الخطوة بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من مستشفى وكسهام بارك في بلدة سلاو بغرب لندن، سعياً لمساعدة العاملين الذين لا يوجد لديهم مطعم، ولا يستطيعون الحصول على طعام من السوبر ماركت. وخلال خمسة أيام جمعت هذه المجموعة، من خلال صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي، 140 ألف جنيه إسترليني (175 ألف دولار). وبهذه الأموال والتبرعات من مورّدي الطعام المحليين، استطاعت المجموعة استخدام منشأة كريدج لإنتاج الطعام لبدء إعداد وجبات للعاملين بالمستشفيات المحلية والفقراء. وتأمل المجموعة جمع ما يكفي من المال والمتطوّعين، للحفاظ على استمرار العمل ستة أسابيع على الأقل. وأضاف كريدج (46 عاماً): «الطعام يجري فعلياً نقله إليهم (الأطباء وطاقم التمريض) في المستشفى.. وبإمكانهم فقط وضعه في مايكروويف والحصول عليه.. إنه الوقود من أجل استمرارهم في العمل».