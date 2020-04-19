الامارات | «ألعاب أتاري» لتدريب الروبوتات كيف تفكر وتأخذ القرار

شكرا لقرائتكم خبر عن «ألعاب أتاري» لتدريب الروبوتات كيف تفكر وتأخذ القرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلب عمل الروبوتات اتخاذ قرارات مثلما يفعل البشر، ويتطلب هذا بدوره تقييم العديد من الخيارات ومئات من النتائج المحتملة. وتستطيع الروبوتات محاكاة هذه النتائج لتحديد مسار العمل المرجح أن يؤدي إلى نجاح العمليات. لكن ماذا يحدث إن كانت الخيارات الأخرى تؤدي أيضاً إلى نتيجة ناجحة وربما أكثر أماناً؟ هذا السؤال يطرحه تقرير لـ«مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل».

ويضيف التقرير: منح مكتب البحوث البحرية برندان إنجلوت وهو مهندس ميكانيكي في معهد ستيفنز للتكنولوجيا، جائزة 2020 للباحثين الشباب، التي تبلغ قيمتها نحو 509 آلاف دولار، وذلك للاستفادة من متغير جديد خاص بالذكاء الاصطناعي يتيح للروبوتات توقّع العديد من النتائج المحتملة لأفعالها وإمكانية حدوثها. وسيتيح إطار العمل للروبوتات تحديد الخيار الأفضل لتحقيق أهدافها وفهم الخيارات الأكثر أماناً والأكثر فعالية وأقلها احتمالاً للفشل.

وقال إنجلوت وهو من أوائل من يستخدمون أداة التعلم المعزز لتدريب الروبوتات «إذا كانت أسرع طريقة لإكمال الروبوت مهمة معينة هي المشي على حافة منحدر صخري، ستهدد السرعة سلامته، فنحن لا نريد أن يسقط الروبوت من حافة هذا الجرف، لذلك نهيّئ له الأدوات للتنبؤ وإدارة المخاطر وإكمال المهمة المطلوبة».

وطبق التعلم المعزز منذ سنوات لتدريب الروبوتات على التنقل بشكل مستقل في الماء والأرض والهواء. ولكن أداة الذكاء الاصطناعي تلك تخضع لقيود، لأنها تتخذ قرارات تستند إلى نتيجة واحدة متوقعة لكل إجراء متاح، في حين أنه في الواقع يوجد العديد من النتائج المحتملة الأخرى التي من الممكن أن تحدث. ويستخدم إنجلوت التعلم المعزز التوزيعي أو خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن يستخدمها الروبوت لتقييم جميع النتائج المحتملة، والتنبؤ بنجاح بكل إجراء واختيار التوجه الأكثر ملاءمة لتحقيق النجاح مع الحفاظ على سلامة وأمان الروبوت.

تتمثل مهمة إنجلوت الأولى في إتقان الخوارزمية قبل وضعها وتطبيقها في الروبوت. فيخلق إنجلوت وفريقه عدداً من مواقف اتخاذ القرار لاختبار الخوارزمية الخاصة بهم، وغالباً ما يلجأون إلى إحدى اللعب المفضلة: وهي ألعاب أتاري.

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فمثلاً عندما نلعب لعبة باك مان يواجه اللاعب الخوارزمية التي تقرر كيف يتصرف باك مان. ويصير الهدف هو الحصول على جميع النقاط في المتاهة وبعض الفاكهة. ولكن هناك أشباحاً تطفو حوله ويمكنها أن تقتله كل ثانية، ويصبح اللاعب هنا مجبراً على اتخاذ قرار. فهل يذهب بشكل مستقيم (يسار أو يمين)؟ وما المسار الذي يمنحه أكبر عدد من النقاط بينما يتفادى الأشباح أيضاً؟

كما أن خوارزمية إنجلوت للذكاء الاصطناعي باستخدام التعلم التعزيزي الموزع ستحل مكان اللاعب البشري، وتحاكي كل حركة ممكنة للتنقل بأمان.

كيف سيكافأ الروبوت؟

إن سقط الروبوت من جرف سيحصل الروبوت على -100 نقطة. وإذا نفذ خياراً أبطأ ولكن أكثر أماناً يتلقى-1 نقطة لكل خطوة على المسار، لكن إن وصل الروبوت بنجاح إلى الهدف سيحصل على + 50. ويقول إنجلوت «إن أحد أهدافنا الثانوية هو معرفة طرق تصميم إشارات المكافأة للتأثير بشكل إيجابي على عملية اتخاذ الروبوت للقرارات وتدريبه عليها». وأضاف «نأمل أن تستخدم التقنيات التي نطورها في هذا المشروع مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيداً».

خوارزمية للذكاء الاصطناعي ستحلّ مكان اللاعب البشري، وتحاكي كل حركة ممكنة للتنقل بأمان.

إنجلوت: «أحد أهدافنا مكافأة الروبوت للتأثير بشكل إيجابي على عملية اتخاذه للقرارات وتدريبه عليها».