الامارات | تلفزيون دبي يعيد «عالم واحد: معاً في المنزل»

شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون دبي يعيد «عالم واحد: معاً في المنزل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي عن إعادة الحفل العالمي «عالم واحد: معاً في المنزل»؛ الأكبر من نوعه، والذي نظمته مؤسسة «غلوبال سيتزن» لمصلحة صندوق التضامن مع منظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة وحضور مشاهير من حول العالم، لتكريم أبطال الخطوط الأمامية من الذين يتصدون للوباء.

وبإمكان الجمهور، وعبر قناة دبي ون، مساء اليوم ابتداء من الثامنة مساء، مشاهدة إعادة للحدث العالمي، وكذلك على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وواكب تلفزيون دبي بقنواته المتعددة الحفل العالمي الافتراضي، الذي بث فجر اليوم،

بمشاركة مشاهير من حول العالم. وحضرت الإمارات بنخبة من أطبائها وفنانيها وسفراء العمل الخيري والإنساني والتطوعي، ومثَّل العالم العربي الفنان حسين الجسمي، مقدماً من بيته اختيارات من أغانيه، ومنها أغنية «بنعدّي» أحدث أعماله الفنية التي أطلقها احتفاء بالجهود الإنسانية المشتركة في التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى جانب مشاركات دولية لفنانين ومؤثرين وممثلين ومشاهير حول العالم.

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وشارك جميع النجوم في هذا الحدث العالمي عن بُعد، للتوعية بأهمية التباعد الجسدي، إذ جسّد الحفل الافتراضي الوحدة بين جميع الأشخاص المتضررين من وباء كورونا، وشكّل فرصةً لتكريم العاملين الشجعان في مجال الرعاية الصحية ودعمهم في سعيهم لإنقاذ الأرواح في الخطوط الأمامية.

كما أرسل أطباء إماراتيون، إلى جانب أطباء من مختلف أنحاء العالم، مقاطع مصورة تروي للمشاركين ومئات الملايين من متابعي الحفل حول العالم القصص الملهمة التي يعايشونها، وتفاصيل عملهم اليومية كفريق إنساني متكاتف يعمل على الخطوط الأمامية في أماكن مختلفة من العالم لمكافحة الوباء، وإنقاذ أرواح المصابين به، وتسريع إيجاد الدواء، ما يجعل منهم النجوم الحقيقيين الذين يحتفي بهم العالم، وبجهودهم ويصفق على الشرفات يومياً لتضحياتهم في كل مكان.

ونظمت حفل «عالم واحد: معاً في المنزل» مؤسسة «غلوبال سيتزن» الأكبر من نوعها عالمياً في تكريس مواردها لهدف واحد هو مكافحة الفقر والعمل على إنهائه. وتركّز المؤسسة في سعيها على مجموعة قيم في مقدمتها الاستدامة والأخوّة الإنسانية. كما تتعاون مع الجميع من حكومات، ومنظمات، ومؤسسات خيرية، وقطاعات أعمال، وفنانين ومؤثرين وأفراد عاديين لتحقيق هذا الهدف الإنساني.

تلفزيون دبي بقنواته المتعددة واكب الحفل العالمي الذي جمع مشاهير عالميين.