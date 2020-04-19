تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 17 إلى الخميس 23 نيسان أحداث مؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم جدا لانك سوف تختم وتبدأ شهر قمري جديد مناسب لطموحاتك ومغامراتك اسبوع واعد تكبر خلاله الطموحات وتتوفر فرص النجاح ويسطع نجمك وقد تقدم على تغييرات في حياتك المنزلية والشخصية تحت تاثير القمر من الدلو الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يوم السبت وقد تكون النتائج ايجابية جدا لكن سوف تتبدل الظروف يومي الاحد والاثنين مع وصول القمر الى الحوت المواجه لبرجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس فتخف مناعتك وتضعف حيويتك يصبح هناك نوع من تباطىء نوعا ما زهق ملل كسل وخمول وتراجع في المعنويات والحسابات يجب عليك ان تكون حذرا لا تجازف ولا تغامر انها ايام غير موفقة متقلبة ومعقدة تعود المعنويات والحظوظ الى جانبك وتتحسن الاجواء تحت تأثير القمر من برجك يومي الثلاثاء والاربعاء يومان رائعان نجمك يسطع وتدخل في مرحلة من الحيوية ممتازة فترة ميزة من اجمل ايام الاسبوع قد تشتري منزلا او عقارا جديدا، مزوّداً بمعنويات قوية وديناميكية بلا حدود تستعيد حماستك وتنشغل بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك كذلك سوف تختم الاسبوع على ايقاع ايجابي يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى برج الثور فتتمتع بطاقة مهمة ونشاط وثقة بالنفس تعتبر من الابراج القوية انت انسان ريادي قيادي بغض النظر عن عمرك سوف تعرف فترة من الحظ ملموسة وايجابية لا سيما على صعيد السفر والعمل والقيام برحلات قصيرة. باختصار اسبوع مهم جدا قادر تخصص الايام المتقلبة للاستراحة لاستجماع القوة والمصالحات والتسويات.

عاطفياً: تشعر بالسعادة والارتياح مع وجود الزهرة في برج الثور فتعيش اوقاتا حلوة برفقة الاصدقاء وافراد العائلة وتعرف لحظات من التناغم فريدة وتبدو اكثر التصاقا بالاجواء العائلية وتجد الامان بالقرب الاهل والمقربين للعازب قد تسمع اعتراف بحب او يهتف قلبك لشخص تراه للمرة الاولى.

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