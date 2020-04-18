السر في الأكل.. عجوز عمرها 107 تهزم فيروس كورونا خلال 7 أيام

بالرغم من إتمامها عامها الـ107، إلا أن السيدة التركية هاواخان كارادينيز، تمكنت من التغلب على فيروس كورونا المستجد، لتصبح أحد المصابين الأكبر سنا في العالم الذين تعافوا من الجائحة المستجدة.

وحسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" اليوم السبت، فإن العجوز نقلت إلى أحد المستشفيات في مدينة اسطنبول يوم 7 أبريل الجاري، وهي تعاني من الحمى والسعال الشديد، ليتبين لاحقا أنها مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

لكن العجوز التركية تعافت من المرض بسرعة أدهشت معالجيها من الأطباء، وغادرت المستشفى بعد أسبوع فقط من دخوله.

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ورأى الأطباء أن المصابة تمكنت من الانتصار على الفيروس الخطير على المسنين خاصة، بفضل قوة جهازها المناعي.

وبعد الخروج من المستشفى تبقى السيدة حاليا في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما في اسطنبول.

وولدت "كيرادينيز" في مقاطعة مالاتيا شرقي تركيا، وفي سن الـ8 انتقلت مع أسرتها إلى اسطنبول. ولديها أربعة أبناء و11 حفيدا و15 من أبناء الأحفاد. وتوفي زوجها عام 1982.

وعلى الرغم من تقدمها في العمر، تستيقظ "كارادينيز" في وقت مبكر كل يوم لتؤدي صلاة الفجر.

وتولي "كيرادينيز" اهتماما كبيرا بنظامها الغذائي حيث تتناول في الفطور عادة الزبدة والقشطة والعسل والحليب. وأحد أطباقها المفضلة هو القمح المسلوق الممزوج باللبن. وتحب المشمش. كما يقوم أحد أحفادها كل يوم بإعداد القهوة بطريقة تركية لها.

وتتمتع "كيرادينيز" بالمستوى الطبيعي من الكوليسترول والسكر في الدم، رغم أنها من محبي الحلويات والفواكه. وفي حياتها لم تخضع لأي عملية جراحية، ولديها ذاكرة ممتازة.