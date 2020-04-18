لو متكحلتيش في سبت النور.. 7 نصائح لرسم العين بأقلام الكحل

على الرغم من أنه طقس غالب على العديد من الأسر القبطية بشكل خاص، والأسر المصرية بشكل عام، إلا أن أغلب الفتيات لا يفضلن استخدام الكحل اليدوي، المصنوع من البصل والبودرة، الذي تستخدمه أغلب الأسر خلال الاحتفال بيوم سبت النور.

وتفضل العديد من الفتيات استخدام أقلام الكحل، لرسم وتحديد العيون بدلا من الكحل اليدوي المصنوع، كما أن معظمهن قد تكتفين به بدلًا من تطبيق المكياج بشكل كامل.

وتواجه العديد من الفتيات مشكلة "سيلان" الكحل، وعدم ثباته، مما يُفسد مظهرهن.

ومن جانبها، قدمت خبيرة التجميل "كريز عماد"، لـ"هُن"، 7 نصائح لرسم وتحديد العيون:

1- ضعي كمية من البودرة المضغوطة أسفل العين قبل رسم الكحل، لمنع سيلانه، وثباته لمدة أطول.

2- ضعي كمية بسيطة من الأيشادو بلون الكحل، لثباته على العين، وامتصاص الزيوت الموجودة فيه.

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3- إذا كانتِ البشرة دهنية، امسحي جفونك جيدًا بالأعواد القطنية، ثم ضعي الكحل.

4- استخدمي قلم تحديد العين الأبيض أو البيج، لزيادة اتساع العين.

5- طبقي قلم التحديد على الحافة الداخلية للعين من الأسفل.

6- ارسمي خطا من قلم التحديد الأبيض على جفن العين العلوي من الداخل، لإظهار لون الأيشادو.

7- اختاري القلم البيج بنفس لون البشرة، بدلًا من الأبيض، للظهور بشكل طبيعي.