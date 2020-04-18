بينها الشموع والبخور والقهوة.. 12 طريقة تخلصك من رائحة الفسيخ في البيت

الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة بشكل عام لها رائحة نفاذة كريهة لا تخرج من المنزل إلا باتباع خطوات النظافة والتخلص من الرائحة، وكذلك بالتخلص من مخلفات الأسماك.

ونظرا لأن جميع الاحتفالات هذا العام ستكون في المنزل، تماشيا مع حظر التجول ومنع التجمعات والحظر الصحي المفروض لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19، هناك عدد من النصائح تخلصك من الرائحة الكريهة للفسيخ داخل البيت في دقائق بحسب موقع "جوود هاوس".

- يجب تناول الأسماك المملحة في غرفة واحدة محددة مع فتح النوافذ أثناء تناول الطعام.

- لا تشوي الرنجة على النار، وفي حالة الحاجة إلى ذلك يمكن شيها في الفرن داخل ورق فويل عوضا عن ذلك لتقليل الرائحة.

- البخور يمتص الروائح الكريهة اشعليه طوال اليوم.

- يجب الاحتفاظ بالفسيخ دوما داخل علبة مغلقة بعناية لمنع خروج رائحته.

- ينظف المطبخ بإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وعصير الليمون على كمية مناسبة من الماء الدافئ للتخلص من الروائح على الأسطح.

- تضاف الزيوت العطرية إلى ماء مسح المنزل للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة بشكل فوري.

Advertisements

- يوضع ماء على النار مع ملعقة فانيليا سائلة أو ملعقة كبيرة من القرفة البودرة ويترك ليغلي جيدًا، الراوئح المتصاعدة تخلصك من روائح السمك المملح.

- رائحة القهوة قوية ونفاذة، يمكنك غليها ووضعها في المكان للتغلب على رائحة الفسيخ.

- الشموع العطرية كذلك خيارا فعالا للتخلص من الروائح الكريهة في غرفة المعيشة.

- غسل الملابس التي كنت ترتديها أثناء تناول الفسيخ والرنجة لأنها تعلق في الهدوم بسهولة.

- تشغيل المراوح وفتح النوافذ طوال اليوم.

- يجب التخلص فورا من كافة مخلفات الفسيخ والرنجة ولا يجب أن توجد في المنزل لليوم التالي.