فيديو.. عبر "تيك توك".. فتاة تتحول إلى عادل إمام في "رجب فوق صفيح ساخن"

أصبح تيك توك هو متنفس الجميع للقضاء على العزلة الاجتماعية المفروضة، والقضاء على الملل ووقت الفراغ، فأصبحت الفيديوهات الطريفة والتحديات والألعاب هي المسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

خبيرة التجميل نانسي زيدان كذلك كان لها بصمة في خلال أوقات الحظر، فنشرت فيديو على تيك توك ومنه إلى "فيسبوك"، وهي تتقمص شكل وشخصية واحدة من أحب الشخصيات للجميع وهو "رجب"، الذي أدى دوره الفنان عادل إمام في فيلم "رجب فوق صفيح ساخن".

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وظهرت نانسي في الفيديو وهي تستخدم أدوات المكياج فقط دون إيفكت من "تيك توك"، وتحول شكها كليا إلى الفنان عادل إمام، وظهر التحول خطوة بخطوة وليس مرة واحدة.

خلال ساعات كان فيديو "تيك توك"، قد انتشر بالفعل على أكثر من صفحة على "فيسبوك"، و"إنستجرام"، وعرفت نانسي بحبها لعمل أشكال شخصيات مختلفة من الأفلام مثل أميرات ديزني والأسد الملك.