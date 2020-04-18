منها البابونج واللافندر.. أعشاب تساهم في علاج الأرق والتوتر خلال العزل المنزلي

في ظل تفشي فيروس كورونا تحول الحظر المنزلي إلى الوسيلة الآمنة للأشخاص للوقاية من الفيروس، ولكن تتزايد الضغوط النفسية وبات الكثيرون يعانون من الاكتئاب نتيجة استمرار الجلوس بالمنزل، وهناك بعض الأعشاب التي تخفف الضغط النفسي والتوتر منها كما ذكرها موقع "health line".

البابونج

يساعد نبات البابونج على زيادة الاسترخاء ويقلل التوتر، وأظهرت دراسة بأن الأشخاص الذين يتناولون 1500 مجم من البابونج يوميًا يعانون بمستويات أقل بكثير من القلق والتوتر.

إكليل الجبل "روزماري"

تعد عشبة إكليل الجبل من أهم الأعشاب الطبية التي تساهم في التخلص من التوتر في عضلات الجهاز الهضمي والتنفسي، كما أنها تساعد على تنشيط الذاكرة.

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اللافندر

تتسم عشبة اللافندر بمكوناتها المنشطة التي تعمل على تهدئة الجهاز العصبي، ويمكن تناول العشبة على شكل شاي، أو عبر غلي كوبين من الماء، وإضافة قطرتين إلى أربع قطرات من زيت الخزامى، واستنشاق بخارها لتخفيف القلق.

الشمر

تحتوي عشبة الشمّر على خصائص تهدئ الأعصاب وتساعد على تخفيف القلق، فهي تحتوي على الزيوت الطيارة التي تحارب التوتر، كما تقلل من أعراض الجهاز الهضمي التي تنتج عن القلق.

الزنجبيل

الزنجبيل يزيد من الطاقة التي يستخدمها الجهاز الهضمي، وينقي الجسم من النفايات، الأمر الذي يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء.